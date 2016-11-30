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30 ноября, среда
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СЕГО ДНЯ
YouTube могут запретить смотреть россиянам// 30.11.2016
Иностранные онлайн-кинотеатры также могут попасть под санкции.
Новый законопроект, который разработал "Медиакоммуникационный союз" направлен на ограничение участия России в различных онлайн-кинотеатрах. Возможно, что в санкционный список попадет и видеохостинг YouTube.
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