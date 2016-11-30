Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке

Наталья КУЗНЕЦОВА

Черниковцы предложили учесть необходимые затраты в бюджете Уфы на 2017 год

Фото: Наталья Кузнецова, ИА "Медиакорсеть"

Сотрудники Парка культуры и отдыха нефтехимиков от имени жителей Орджоникидзевского района Уфы обратились в городской совет с просьбой о финансировании его реконструкции.

Предложение было было внесено сегодня на публичных слушаниях про проекту бюджета столицы Башкортостана на следующий год.