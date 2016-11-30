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Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке// 30.11.2016
Черниковцы предложили учесть необходимые затраты в бюджете Уфы на 2017 год
Фото: Наталья Кузнецова, ИА "Медиакорсеть"
Сотрудники Парка культуры и отдыха нефтехимиков от имени жителей Орджоникидзевского района Уфы обратились в городской совет с просьбой о финансировании его реконструкции.
Предложение было было внесено сегодня на публичных слушаниях про проекту бюджета столицы Башкортостана на следующий год.
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