Утверждено жюри конкурса литераторов-переводчиков к 100-летию Мустая Карима

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В его составе – именитые башкирские писатели, поэты и сценаристы.

Фото: 2do2go.ru

Утвержден состав жюри конкурса юных литераторов-переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима, сообщили "Медиакорсети" в Союзе писателей РБ.

Жюри возглавил заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ранис Алтынбаев. А его заместителями стали дочь Народного поэта Башкортостана и директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова и директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан Айгуль Муратова.

В состав жюри вошли:

Заки Алибаев - литературовед, заслуженный работник образования РБ, доцент кафедры башкирской литературы и теории БГПУ им. М. Акмуллы;

Амир Аминев - писатель, заслуженный работник культуры РФ и РБ, лауреат Большой литературной премии России;

Фарит Ахмадиев - переводчик, писатель, лауреат премии «Серебряное перо России-2016», заместитель директора Башкирского книжного издательства «Китап»;

Зухра Буракаева - сценарист, переводчик, поэт, лауреат Государственной молодежной премии РБ им. Ш. Бабича, лауреат Международной премии русскоязычных авторов «Новые писатели – 2015»;

Азамат Юлдашбаев - поэт, литературный критик, главный редактор газеты "Башкортостан" ;

Юрий Горюхин - главный редактор журнала «Бельские просторы», финалист Национальной литературной премии им. И. Белкина; финалист премии им. Ю. Казакова; лауреат литературной премии им. Ст. Злобина; финалист Всероссийской литературной премии им. Бажова; финалист Международного литературного Чеховского конкурса «Краткость – сестра таланта» ;

Ирэна Кульсарина - кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, заместитель декана Факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ ;

Айдар Хусаинов - поэт, переводчик, главный редактор газеты «Истоки»;

Алмас Шаммасов - поэт, журналист, член Союза писателей РБ, стипендиат им. М. Карима и стипендиат Президента РБ, удостоен звания “Человек года БГУ”, победитель Межрегионального фестиваля поэзии “Родники вдохновения”, старший референт рефентуры Главы Республики Башкортостан .

Конкурс переводчиков с башкирского языка проводится в преддверии 100-летия со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, предстоящего в 2019 году. Победители конкурса получат льготные возможности при зачислении в Литературный институт имени А.М. Горького на бюджетное отделение.

Фонд имени Мустая Карима (mustai.ru) учрежден в июне 2013 года. Основное направление деятельности фонда — поддержка башкирского языка и литературы за счет организации просветительских программ и издательской деятельности.