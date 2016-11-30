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Рустэм Хамитов назначил нового председателя госкомтранса Башкирии// 30.11.2016
Место ставшего вице-премьером Ильяса Мунирова занял бывший директор «Башкиравтодора».
Фото: glavarb.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Им стал бывший директор «Башкиравтодора» Рим Гилязетдинов, сообщает пресс-служба правительства республики.
Прежний руководитель ведомства Ильяс Муниров, как ранее сообщала "Медиакорсеть", стал вице-премьером правительства республики
Справка:
Рим Гилязетдинов родился 1 августа 1963 года в с. Бураево Бураевского района Башкири
Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Карьеру начал в 1985 году в нефтегазодобывающем управлении «Ватьеганнефть», где работал инженером, старшим инженером, старшим инженером-технологом, инженером II категории, инженером I категории, заместителем начальника цеха.
В 1996 по 2010 годы работал на различных руководящих должностях в транспортных и нефтяных компаниях.
В 2011–2012 годах – начальник отдела госкомитета Башкирию по транспорту и дорожному хозяйству.
В 2012–2016 годах – первый заместитель председателя госкомитета Башкирию по транспорту и дорожному хозяйству.
В 2016 году – директор ОАО «Башкиравтодор».
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