Сегодня в Уфе горела Гурьевская база

Злата ЗУКОВИЧ

Причины возгорания неизвестны.

Фото: Администрация г.Уфы

Сегодня утром, 30 ноября, в 6:28 «22 отряду ФПС по республике Башкортостан» поступило сообщение о задымлении по адресу улица Гурьевская, 3а. Открытым огнем горели два складских помещения на базе.

В тушении пожара участвовало 14 единиц техники и 37 человек личного состава. Пламя удалось потушить в 8 утра. Причины возгорания на данный момент устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе администрации города, погибших и пострадавших нет.