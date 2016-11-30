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30 ноября, среда
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СЕГО ДНЯ
Сегодня в Уфе горела Гурьевская база// 30.11.2016
Причины возгорания неизвестны.
Фото: Администрация г.Уфы
Сегодня утром, 30 ноября, в 6:28 «22 отряду ФПС по республике Башкортостан» поступило сообщение о задымлении по адресу улица Гурьевская, 3а. Открытым огнем горели два складских помещения на базе.
В тушении пожара участвовало 14 единиц техники и 37 человек личного состава. Пламя удалось потушить в 8 утра. Причины возгорания на данный момент устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе администрации города, погибших и пострадавших нет.
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