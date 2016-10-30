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«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.10.2016
Счет матча 6:0 в пользу уфимского клуба

Фото: Дмитрия Сагитова

 ХК «Салават Юлаев»  на своем льду разгромил новосибирскую «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Уфимцы  открыли счет уже на середине пятой минуты встречи, до первого перерыва «Салават» удвоил свое преимущество. Во втором периоде уфимцы еще трижды огорчили 20-летнего голкипера «Сибири» Алексея Красикова.  После пятой пропущенной шайбы он уступил место в воротах канадскому новичку сибиряков Дэниэлю Тейлору , которому не удалось остаться «сухим» в заключительной двадцатиминутке.

Свое 100-е очко в КХЛ в составе «СЮ» набрал швед Линус Умарк.  

Последний раз «Салават Юлаев» побеждал так крупно 30 января 2011 года в домашнем матче против московского «Динамо» - 7:1. Два очка (1+1) тогда набрал Игорь Григоренко, который в этом сезоне снова выступает в уфимской команде, правда сейчас не играет из-за травмы. Напомним, что последний матч за «СЮ» Григоренко провел 25 сентября 2016 года.

Отметим, что на данный момент в чемпионате остались только три команды, которые забрасывали шайбы во всех без исключения матчах – СКА, «Салават Юлаев» и минское «Динамо».

Уфимцы одержали уверенную победу перед паузой в чемпионате. Следующий матч 8 ноября в Уфе против «Лады».

Авторы голов: Арзамасцев (Капризов, Д. Бодров, 4:28; Д. Бодров, Майоров, 35:42), Макаров (Лисин, 12:48), Черных, (Хрипунов, 26:08), Умарк (Леписте, 35:19), Лазарев (Коротков, Майоров, 44:48).

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