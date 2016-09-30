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В субботу пройдет субботник в уфимском микрорайоне Сипайлово// 30.09.2016
Его участники очистят от мусора набережную реки Уфы.
Завтра, первого октября в Уфе в микрорайоне Сипайлово пройдёт экологический субботник «Не словом, а делом!». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии. Планируется очистить от мусора набережную реки Уфы
— Субботник организован общественной организацией «Российские студенческие отряды» при поддержке и участии уфимского управления Минэкологии РБ, - говорится в сообщении ведомства.
Сбор участников в 10 часов утра по адресу: ул. М.Рыльского, 28 корпус 1 (пляж "Сипайловское Сочи").
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