В субботу пройдет субботник в уфимском микрорайоне Сипайлово

Наталья КУЗНЕЦОВА

Его участники очистят от мусора набережную реки Уфы.

Завтра, первого октября в Уфе в микрорайоне Сипайлово пройдёт экологический субботник «Не словом, а делом!». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии. Планируется очистить от мусора набережную реки Уфы

— Субботник организован общественной организацией «Российские студенческие отряды» при поддержке и участии уфимского управления Минэкологии РБ, - говорится в сообщении ведомства.

Сбор участников в 10 часов утра по адресу: ул. М.Рыльского, 28 корпус 1 (пляж "Сипайловское Сочи").