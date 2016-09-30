Фотофакт: В Уфе товарный поезд смял в гармошку легковушку

30.09.2016

Крупный пожар в Уфе потушен: Как это было Наш корреспондент вернулся с места крупного пожара в столице Башкирии

30.09.2016

Жители Уфы жалуются на слишком горячие батареи Уфимцы опасаются, что из-за этого счета на тепло увеличатся в несколько раз.

30.09.2016

Уфимские власти вернулись к идее скоростного трамвая Проект пока не готов, несколько финансовых организаций высказали готовность выдать под него кредиты.

29.09.2016

Стало известно, когда восстановят памятник на уфимском кинотеатре "Победа" Напомним, после реконструкции объекта скульптуру "Воин-освободитель, рабочий и колхозница" сняли, но на место её так и не вернули.

28.09.2016

Туман в Башкирию вернётся Уже завтра, 29 сентября, видимость на дорогах составит 500-1000 метров.