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30 сентября, пятница
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Фотофакт: В Уфе товарный поезд смял в гармошку легковушку// 30.09.2016
Водитель малолитражки не уступил дорогу товарному составу
Авария произошла 30 сентября утром на железнодорожном переезде в уфимском речном порту. По сообщениям очевидцев в момент аварии в машине находился только водитель, но ему повезло и он не пострадал, но машину уже не восстановить.
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