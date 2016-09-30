В Башкирии в этом году есть тенденция по снижению детских самоубийств

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Одна из основных причин суицидов среди подростков – внутрисемейные конфликты

По данным статистики ежегодно в мире фиксируется более одного миллиона самоубийств и 20 миллионов попыток к суициду. Россия в этой печальной статистике не относится к числу благополучных стран. В Башкирии также остро стоит проблема добровольного ухода людей из жизни и по прежнему сохраняется высокий уровень детских суицидов. Правда в этом году количество трагических случаев начало снижаться. Об этом сегодня на заседание круглого стола рассказал главный врач республиканского психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов.

- Среди подростков, которые совершают попытки суицидов - в основном дети из внешне благополучных семей, - отметил Ильгиз Тимербулатов. - Главная причина детского и подросткового суицида - внутрисемейные конфликты, на втором месте — внутриличностные, на третьем — социально-бытовые проблемы и одиночество.

По мнению эксперта, в Башкирии назрела необходимость разработки и принятия республиканского закона о психологической помощи населению. Это обусловлено тем, что профессия психолога не лицензируется. И даже любой целитель, пройдя месячный курс назвать себя психологом. В соседнем Татарстане такой закон принят и успешно реализуется.

Участники круглого стола обратили внимание на то, что нужно создавать специальную группу по мониторингу и экспертизе интернет-ресурсов, распространяющих информацию суицидальной направленности. Медиков также волнует проблема лечения алкоголизма. В советские времена людей, страдающих эти заболеванием, лечили в принудительном порядке. Потом эта практика исчезла. Поэтому прозвучало предложение внести изменения в закон, разрешающий оказание наркологической помощи в принудительном порядке.

В Башкирии в школах также не хватает психологов. По информации заместителя министра образования региона Филюса Миназова из 1310 школ региона психолог есть только в 358. За введение штатной единицы отвечают муниципалитеты, которые пока не могут выстроить цепочку взаимодействия между школами и психологическими службами.

Обсуждение и разработку мер по предотвращению детского и подросткового суицида члены парламентской группы продолжат в октябре.