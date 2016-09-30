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Крупный пожар в Уфе потушен: Как это было// 30.09.2016
Наш корреспондент вернулся с места крупного пожара в столице Башкирии
По словам строителей, работавших в здании пожар начался на десятом этаже в 10 часов утра, причиной пожара, предположительно стало нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ на фасаде здания.
Как сообщили в региональном управлении МЧС сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10 часов 20 минут, то есть примерно через 15-20 минут после начала пожара.
К моменту прибытия на место первых пожарных расчётов, из здания уже смогли выбраться все работники. При этом один из них выпрыгнул из окна четвёртого этажа и уже внизу его подобрали коллеги и отнесли за пределы стройки. К сожалению, полученные при падении с высоты травмы оказались смертельны, и он умер до приезда скорой. Строители, которые работали с погибшим на одном этаже рассказывают, что он приехал в Россию из Кореи, по мимо него на стройке работали ещё 30 его соотечественников, жили они прямо на стройке.
- Им специально матрасы привезли, им и ещё пятидесяти узбекам, которые тоже тут жили, - говорят строители.
Всего на стройке одновременно работали более ста человек, но несмотря на это пострадали не более десяти человек, все они доставлены в уфимские больницы с отравлениями.
Сложность в тушении заключалась в высотности здания, но прибывшая спецтехника позволила ликвидировать пожар через час после прибытия пожарных.
Сейчас пожарные обследуют здание на предмет скрытого горения и так же производится поиск возможных пострадавших.
Здание по адресу Зорге, 3 принадлежит лизинговой компании, Башкирская генерирующая компания выступала в качестве заказчика работ, судя по паспорту объекта строительство должно было закончится ещё в июне этого года, но по каким-то причинам сроки были сдвинуты. Генеральный подрядчик питерская компания «Энергетическое Строительство» выиграла тендер на реконструкцию здания в 2015 году, сумма контракта составила 355 млн рублей.
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