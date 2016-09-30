Стало известно, какие районы Башкирии будут платить за отопление не целый год

Наталья КУЗНЕЦОВА

Новый способ оплаты в этом году вводится в десяти районах.

Фото: Кристина Дейнеко

Правительство Башкирии вынесло постановление о том, как будут платить за отопление муниципалитеты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в этом году платить за тепло только в течение отопительного периода будут жители десяти муниципалитетах. Это Бакалинский, Белебеевский, Гафурийский, Давлекановский, Илишевский, Кигинский, Салаватский, Стерлитамакский, Чишминский и Янаульский районы. Оплата по новому способу вводится с первого октября

Все остальные пока продолжат платить по старому привычному способу – в течение всего календарного года.

Как сообщала Медиакорсеть, изначально правительство не планировало вводить новую системы оплаты за отопление в этом году. Внедрить новую практику планировалось в следющем отопительном сезоне.