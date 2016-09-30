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Стало известно, какие районы Башкирии будут платить за отопление не целый год// 30.09.2016
Новый способ оплаты в этом году вводится в десяти районах.
Фото: Кристина Дейнеко
Правительство Башкирии вынесло постановление о том, как будут платить за отопление муниципалитеты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, в этом году платить за тепло только в течение отопительного периода будут жители десяти муниципалитетах. Это Бакалинский, Белебеевский, Гафурийский, Давлекановский, Илишевский, Кигинский, Салаватский, Стерлитамакский, Чишминский и Янаульский районы. Оплата по новому способу вводится с первого октября
Все остальные пока продолжат платить по старому привычному способу – в течение всего календарного года.
Как сообщала Медиакорсеть, изначально правительство не планировало вводить новую системы оплаты за отопление в этом году. Внедрить новую практику планировалось в следющем отопительном сезоне.
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