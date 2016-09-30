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Выходные в Уфе будут дождливыми// 30.09.2016
Синоптики прогнозируют ветер 2-4 метра в секунду.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Погода на выходных сильно не поменяется, синоптики обещают небольшие дожди и ветер.
1 октября ночью на улице будет +5, +9 градусов, днем потеплеет до +13. Вечером возможен дождь. Ветер юго-западный и не сильный 2-4 мс. 2 октября столбик термометра поднимется вверх до отметки +16 градусов, а вот ночью ожидается +7, +10. Погода будет пасмурная и облачная, днем дождь, ветер северо-западный 2-4 мс.
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