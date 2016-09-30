В Башкирии дети заразились кишечной инфекцией в детском саду

Кристина ДЕЙНЕКО

ЧП произошло в одном из дошкольных учреждений Белорецка.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Белорецке в детском саду малыши подхватили кишечную палочку. По решению суда работа пищеблока этого дошкольного учреждений приостановлена на 30 суток, сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

Кроме того, из Белорецкого межрайонного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в территориальный отдел Роспотребнадзора поступила информация о других заразившихся. Ими оказались воспитанники того же детского сада, но из младшей группы. В результате проверки оказалось, что были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей. Эта еда, даже в готовом виде, представляла угрозу не только здоровью, но и жизни детей.

Представитель детского сада, сообщила в суде, что нарушения устранены.