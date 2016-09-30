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Жители Уфы жалуются на слишком горячие батареи// 30.09.2016
Уфимцы опасаются, что из-за этого счета на тепло увеличатся в несколько раз.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В некоторые дома Уфы пришло тепло. Но некоторые жители многоквартирных домов жалуются, что батареи слишком горячие, до них даже невозможно дотронуться. "Приходится постоянно открывать окна, сколько уже просьб в ЖЭУ-78 писали, чтобы температуру убавили, а толку ноль, заявку так и не приняли", - жалуется житель дома на сайте электронной приемной Башкирии.
Но, несмотря на африканскую жару в одних квартирах, другим приходится ходить дома в шерстяных носках и ватных костюмах. В доме 134 по ул.С.Перовской холодные не только батареи, но и пол ледяной. Жители с нетерпением ждут, когда же в их дом придет отопление. А пока приходится ставить обогреватели и включать электроплиту, чтобы хоть как-то согреться.
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