Жители Уфы жалуются на слишком горячие батареи

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Уфимцы опасаются, что из-за этого счета на тепло увеличатся в несколько раз.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В некоторые дома Уфы пришло тепло. Но некоторые жители многоквартирных домов жалуются, что батареи слишком горячие, до них даже невозможно дотронуться. "Приходится постоянно открывать окна, сколько уже просьб в ЖЭУ-78 писали, чтобы температуру убавили, а толку ноль, заявку так и не приняли", - жалуется житель дома на сайте электронной приемной Башкирии.



Уфимцы считают, что из-за слишком горячих батарей, счета на тепло тоже вырастут.

Но, несмотря на африканскую жару в одних квартирах, другим приходится ходить дома в шерстяных носках и ватных костюмах. В доме 134 по ул.С.Перовской холодные не только батареи, но и пол ледяной. Жители с нетерпением ждут, когда же в их дом придет отопление. А пока приходится ставить обогреватели и включать электроплиту, чтобы хоть как-то согреться.