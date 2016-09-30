Уфимские власти вернулись к идее скоростного трамвая

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проект пока не готов, несколько финансовых организаций высказали готовность выдать под него кредиты.

Фото: Наталья Кузнецова

Городские власти намерены все-таки пустить скоростной трамвай в Уфе. И проект согласились поддержать несколько финансовых организаций, в частности Внешэкономбанк. Об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор Международной ассамблеи столиц и больших городов Владимир Селиванов на форуме "Мегаполис XXI век" в Уфе.

- Проект получил поддержку в Москве, - заявил он. - Ряд финансовых организаций, в частности Внешэконбанк, высказали готовность выдать кредиты.

Зам главы администрации Уфы по экономике и инвестиционной деятельности Ильдар Хасанов уточнил, что проект пока не готов, так как город ищет инвестора. Протеста от населения городские власти не опасаются, так как планируют изменить маршрут.

- Линию планируется пустить по улицам Комсомольской и Российской, мы пошли населению навстречу, хотя были бы рады, если бы люди одобрили прежний проект, - сообщил он Медиакорсети. - Проекта пока нет, мы ищем инвестора, надеемся решить этот вопрос в 2017 году, работа, с учетом того, что один проект уже есть, займет около года.

По словам Хасанова, улица, по которой пустят трамвай, будет расширена. Это будет делаться непосредственно в ходе реализации проекта и не займет много времени. Объем инвестиций в проект, как сообщил Хасанов, останется примерно на том же уровне и составит не более двух миллиардов рублей