В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО»

Константин КЛИМОВ

Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система

После обострения ситуации в регионе с полисами автогражданки, премьер-министр правительства Рустем Марданов обратился в Центробанк с просьбой оказать содействие.

- Поддержка нашей инициативе была незамедлительно оказана, решение об участии Башкортостана в эксперименте принято, – сказал глава кабинета министров в интервью одному из башкирских СМИ.

И как нам стало известно, так называемое «единое окно» сегодня начало свою работу.

Суть проекта «Единый агент» в том что, обращаясь в любую страховую компанию можно приобрести страховой продукт не только этого страховщика, но и любого другого входящего в РСА. При этом выбор компании страховщика будет определяться автоматически по номеру ПТС. Урегулирование убытков будет происходить в обычном режиме.