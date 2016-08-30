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В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО»// 30.08.2016
Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система
После обострения ситуации в регионе с полисами автогражданки, премьер-министр правительства Рустем Марданов обратился в Центробанк с просьбой оказать содействие.
- Поддержка нашей инициативе была незамедлительно оказана, решение об участии Башкортостана в эксперименте принято, – сказал глава кабинета министров в интервью одному из башкирских СМИ.
И как нам стало известно, так называемое «единое окно» сегодня начало свою работу.
Суть проекта «Единый агент» в том что, обращаясь в любую страховую компанию можно приобрести страховой продукт не только этого страховщика, но и любого другого входящего в РСА. При этом выбор компании страховщика будет определяться автоматически по номеру ПТС. Урегулирование убытков будет происходить в обычном режиме.
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