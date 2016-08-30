В Башкирии сельчанам помогут с приобретением сельхозинвентаря

Наталья КУЗНЕЦОВА

Положение о финансовой поддержке утвердило правительство республики

Правительство Башкирии расширило список направлений господдержки для ведения личных подсобных и фермерских хозяйств. Об этом сообщает его пресс-служба.

До настоящего времени деньги можно было тратить на приобретение скота, развитие огородничества, пчеловодства и организацию собственного дела. Теперь на полученные средства можно покупать оборудование и клетки для птицы и кроликов. Также сельчане получили возможнсть возводить и ремонтировать надворные постройки для содержания скота.

Размер социального контракта может достигать 100 тысяч рублей в зависимости от направления использования. На финансовую помощь имеют право многодетные семьи, неполные семьи с детьми, те, кто взял ребенка под опеку, а также с ребенком-инвалидом.

В правительстве подчеркивают, что оказывают поддержку таким сельчанам для того, чтобы дальше они работали самостоятельно и не надеялись на помощь государства.