30 августа, вторник
СЕГО ДНЯ

Фотофакт: в Уфе в центре города прорвало канализацию

Наталья КУЗНЕЦОВА // 30.08.2016
Грязная вода льется на дорогу уже несколько часов

В Уфе на улице Кирова напротив Витаминного завода в районе гаражей прорвало канализацию. Вода с нечистотами уже несколько часов выливается наружу, но пока никаких мер не предпринято. 

 

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