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30 августа, вторник
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СЕГО ДНЯ
В Уфе четырёхлетний мальчик утонул в ванной// 30.08.2016
Тело ребёнка обнаружила мать
Тело четырёхлетнего ребёнка было найдено его матерью в ванной. По предварительным данным, мама, купавшая своего сына, отлучилась на несколько минут оставив малыша без присмотра. Возможной причиной произошедшего может быть судорога.
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