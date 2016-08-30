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СЕГО ДНЯ

Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.08.2016
Правда, только в одном сельсовете.

Фото: Азат Гиззатуллин

Во время осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть и принять около 50 новых законопроектов. Об этом сегодня заявил спикер парламента республики во время совещания с депутатами, работающими на профессиональной постоянной основе.

По традиции основное внимание будет уделено рассмотрению бюджета Башкирии на будущий год. Он формируется в непростых экономических условиях.

Среди будущих законов есть и достаточно неожиданные.

Так, например, депутатам предстоит рассмотреть закон о полном запрете продажи алкогольной продукции на территории Ялчинского муниципального совета Кугарчинского района.

Башкирских депутатов также беспокоит ситуация с допингом в российском спорте. Константин Толкачев отметил, что на рассмотрение парламента будет представлен закон об уголовном преследовании за употребление допинга.

- Многие спортсмены гробят свое здоровье, занимаются мошенничеством вместе с тренерами. Это не тот метод, которым надо добиваться побед на спортивных состязаниях, -заявил Константин Толкачев.

Первое пленарное заседание осенней сессии Госсобрания республики состоится 22 сентября.

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