Как жили 20 пленных наркоманов в реабилитационных центрах Башкирии - видео

Злата ЗУКОВИЧ

Наркозависимых "содержали" в ужасных условиях.

Фото: youtube.com

Появилась видеозапись из центра реабилитации, где насильно держали 20 наркозависимых, сообщают «Вести-Башкортостан».

Телеканал опубликовал оперативное видео, из которого видно, как жили люди в реабилитационных центрах «Возрождение» и «Счастливая жизнь»: показано деревянное здание с зарешеченными окнами и прием пищи за общим столом. За непослушание пленников лишали еды, обливали водой и не давали спать.

Напомним, по данному факту следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».