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Как жили 20 пленных наркоманов в реабилитационных центрах Башкирии - видео// 30.01.2017
Наркозависимых "содержали" в ужасных условиях.
Фото: youtube.com
Появилась видеозапись из центра реабилитации, где насильно держали 20 наркозависимых, сообщают «Вести-Башкортостан».
Телеканал опубликовал оперативное видео, из которого видно, как жили люди в реабилитационных центрах «Возрождение» и «Счастливая жизнь»: показано деревянное здание с зарешеченными окнами и прием пищи за общим столом. За непослушание пленников лишали еды, обливали водой и не давали спать.
Напомним, по данному факту следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».
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