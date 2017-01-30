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СЕГО ДНЯ
Появились фото взрыва газового баллона в Белорецке// 30.01.2017
Один человек ранен, один погиб.
Появилось фото взрыва в одной из квартир многоэтажки в городе Белорецк, снимки очецвидцев показал телеканал "Россия 24".
Напомним, сегодня около 14:00 взорвался, по предварительным данным, пятилитровый газовый баллон в квартире на улице Федора Алексеева, 37. Один человек погиб, еще один получил травмы.
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