В Белорецке один человек погиб при взрыве в пятиэтажке

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Кристина Дейнеко

Новые подробности поступили о взрыве в многоэтажке в Белорецке.

Напомним, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси по адресу ул. Федора Алексеева, 37 в Белорецке поступило сегодня в 14 часов 08 минут.

- По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение на втором этаже в пятиэтажном кирпичном доме, окна квартиры выбиты, - сообщили в региональном управлении МЧС. - К сожалению, имеется пострадавший, 1 человек погиб.

На данный момент горение полностью ликвидировано, сообщили башкирские спасатели.

- В результате повреждены межкомнатные перегородки, - уточнили в МЧС Башкирии. - Внешних разрушений нет, несущие конструкции не повреждены.

Как сообщиле в пресс-службе следкома, по данному факту проводится доследственная проверка.

- Погиб 56-летний хозяин квартиры, а его 27-летняя дочь и знакомый хозяина, помогавший в ремонте, госпитализированы, - сообщили в следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется количество пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.