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В Белорецке один человек погиб при взрыве в пятиэтажке// 30.01.2017
Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: Кристина Дейнеко
Новые подробности поступили о взрыве в многоэтажке в Белорецке.
Напомним, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси по адресу ул. Федора Алексеева, 37 в Белорецке поступило сегодня в 14 часов 08 минут.
- По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение на втором этаже в пятиэтажном кирпичном доме, окна квартиры выбиты, - сообщили в региональном управлении МЧС. - К сожалению, имеется пострадавший, 1 человек погиб.
На данный момент горение полностью ликвидировано, сообщили башкирские спасатели.
- В результате повреждены межкомнатные перегородки, - уточнили в МЧС Башкирии. - Внешних разрушений нет, несущие конструкции не повреждены.
Как сообщиле в пресс-службе следкома, по данному факту проводится доследственная проверка.
- Погиб 56-летний хозяин квартиры, а его 27-летняя дочь и знакомый хозяина, помогавший в ремонте, госпитализированы, - сообщили в следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется количество пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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