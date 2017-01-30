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СЕГО ДНЯ

В Уфе устраняют причину утечки воды на «пьяной» дороге

Ольга КОРЗИК // 30.01.2017
Проезжую часть затопило ночью.

Фото: БашДТП

Ночью 29 января в 22.10 в Уфе на улице Сельской Богородской (пьяная дорога – прим. ред.)  произошло повреждение напорного канализационного коллектора. Из-за этого проезжую часть затопило водой. Первые сообщения об этом были опубликованы уфимцами в группе «БашДТП» в социальной сети ВКонтакте.
Как сообщили в пресс-службе администрации города,  на место происшествия выехала бригада МУП «Уфаводоканал». В 22.40 поврежденный участок трубы был отключен, а сточные воды направлены по альтернативной ветке.
Во избежание образование наледи на месте работала спецтехника. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению поврежденной трубы. Водоотведение осуществляется по альтернативной ветке, поэтому неудобств жители не почувствуют, отметили в администрации. 
Причины происшедшего уточняются. 
 
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