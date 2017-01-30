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31 января, вторник
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СЕГО ДНЯ
В Башкирию пришли морозы// 30.01.2017
Столбик термометра опустится до -32.
Фото: Кристина Дейнеко
По данным Башгидромета, начало этой недели в Башкирии будет морозным. Так, в понедельник, 30 января ночью в некоторых районах республики столбик термометра опустился до -32°
Во вторник, 31 января, температура воздуха ночью составит -25,-30°, при натекании облачности -15,-20°, днем станет немного теплее -14,-19°, по югу -8,-13°. Местами выпадет снег.
В среду, 1 февраля, ночью -25,-30°, при натекании облачности -15,-20°, днем -14,-19°, по югу -8,-13°.
Местами небольшой снег, по северу республики до умеренного, слабая метель.
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