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Клименко: Россию могут отключить от мирового интернета// 29.12.2016
Советник прокомментировал проект закона о регулировании рунета.
Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета», сообщает RT.
Напомним, совет безопасности России подготовил проект новой стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы, согласно которому власти обяжут иностранные компании создавать совместные предприятия с местными участниками рынка и проводить все платежи через российские системы. Также планируется усилить правовое регулирование СМИ, новостных агрегаторов, социальных сетей и мессенджеров.
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