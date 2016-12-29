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Клименко: Россию могут отключить от мирового интернета

Злата ЗУКОВИЧ // 29.12.2016
Советник прокомментировал проект закона о регулировании рунета.

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета», сообщает RT.

 - Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает,— подчеркнул Герман Клименко.

Напомним, совет безопасности России подготовил проект новой стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы, согласно которому власти обяжут иностранные компании создавать совместные предприятия с местными участниками рынка и проводить все платежи через российские системы. Также планируется усилить правовое регулирование СМИ, новостных агрегаторов, социальных сетей и мессенджеров.

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