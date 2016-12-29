Последнее в 2016 году заседание горсовета Уфы длилось около 20-ти минут

Наталья КУЗНЕЦОВА

Депутаты рассмотрели четыре вопроса

Фото: Наталья Кузнецова

В большом зале администрации Уфы завершилось последнее в уходящем году заседание городского совета. Оно продлилось всего около 20-ти минут. Депутаты рассмотрели четыре вопроса.

В заключении председатель совета Валерий Трофимов поблагодарил всех депутатов за работу и поздравил с наступающим Новым годом.