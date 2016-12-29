Горсовет Уфы изменил положение о Молодежной общественной палате

Наталья КУЗНЕЦОВА

Поправки направлены на упрощение процедуры отбора кандидатов.

Фото: Наталья Кузнецова

На заседании горсовета Уфы депутаты внесли изменения в положение о Молодежной общественной палате. Как пояснил представляющий проект зампредседателя совета Анатолий Горячев, в частности уменьшено с трех до двух число членов палаты, включаемых в нее по представлению президиума орган самоуправления, а также главы администрации города. Соответственно увеличится с 13 до 15 число человек, которые войдут в состав палаты по итогам конкурса. Общая численность платы останется прежней - 19 человек.

Помимо этого депутаты сократили число этапов конкурса - с трех до двух. Отменено интернет-голосование, которое показало свою неэффективность при формировании Молодежной палаты в 2012 году.

Новый конкурс пройдет в начале 2017 года. По его итогам будет сформирована палата, состоящая из четырех комиссий:

- по образованию, науке и молодежной политике,

- по культуре, спорту и информационной политике,

- по промышленности, экологии, инновационному развитию и предпринимательству,

- по правовым вопросам и профилактике правонарушений.