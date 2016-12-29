У главы администрации Уфы Ирека Ялалова умер отец

Наталья КУЗНЕЦОВА

В связи с этим он не смог принять участие в заседании горсовета.

Последнее в этом году заседание сессии горсовета Уфы сегодня проходит без участия главы администрации Уфы Ирека Ялалова. Как сообщил председатель совета Валерий Трофимов, у него умер отец.

Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия» выразило соболезнования родным и близким Ялалова Ишмухамета Гиззатовича,

- Мы разделяем вашу горечь и боль от невосполнимой утраты, и передаём слова сочувствия и поддержки родным, - сообщили в пресс-службе партии.

Редакция Медиакорсети приносит свои соболезнования Иреку Ишмухаметовичу и разделяет горечь невосполнимой утраты.