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30 декабря, пятница
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СЕГО ДНЯ
У главы администрации Уфы Ирека Ялалова умер отец// 29.12.2016
В связи с этим он не смог принять участие в заседании горсовета.
Последнее в этом году заседание сессии горсовета Уфы сегодня проходит без участия главы администрации Уфы Ирека Ялалова. Как сообщил председатель совета Валерий Трофимов, у него умер отец.
Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия» выразило соболезнования родным и близким Ялалова Ишмухамета Гиззатовича,
- Мы разделяем вашу горечь и боль от невосполнимой утраты, и передаём слова сочувствия и поддержки родным, - сообщили в пресс-службе партии.
Редакция Медиакорсети приносит свои соболезнования Иреку Ишмухаметовичу и разделяет горечь невосполнимой утраты.
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