|
29 ноября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
В Госсобрании-Курултае прошли парламентские слушания по народным дружинам// 29.11.2016
Его участники обсудили проблемы, возникшие после принятия нового закона.
Фото: gy.orb.ru
В башкирском Госсобрании-Курултае сегодня прошли парламентские слушания по народным дружинам. Закон, которые узаконил их деятельность был принят в июне прошлого года. Цель слушаний – проанализировать, как закон заработал, какие проблемные вопросы всплыли на поверхность.
По мнению спикера Госсобрания Константина Толкачева, создание народных дружин – показатель роста активной позиции людей. Желание помочь государству говорит о том, что обществу не безразлично, что происходит в городе, в районе, в стране в целом.
– Работа по формированию отряда народных дружин идет по всей стране без исключения, - отметил Толкачев в своем выступлении. - Назрела необходимость обменяться мнениями и выработать конкретные предложения для дальнейшего развития данного направления. Только согласованные действия органов государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности помогут сохранить стабильность в обществе, обеспечить надлежащий общественный порядок.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.11.2016 // ПЕРСОНА
В Башкирии избрали нового председателя Союза писателей республики
29.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Наиль Гаитбаев покинул пост председателя Союза писателей Башкирии
29.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе открыт гребной канал при содействии главы МИД РФ Сергея Лаврова
29.11.2016 // ПУЛЬС
Константин Толкачев пояснил, почему в следующем году сокращены расходы на ЖКХ
29.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"
29.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Трассы Башкирии чистят более 100 машин
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ялалов -коммунальщикам: Если не отработаем качественно, город превратится в каток
29.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии создано более 300 народных дружин
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте