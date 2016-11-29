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29 ноября, вторник
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СЕГО ДНЯ
В Уфе за девять месяцев увеличилась рождаемость// 29.11.2016
Всего в столице Башкирии родилось около 14 тысяч детей.
В Уфе за девять месяцев родилось порядка 14 тысяч детей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Смертность в Уфе снизилась на 2,6%.
Сейчас естественный прирост населения составляет почти 4 500 человек, сообщил заместитель главы городской администрации Ильдар Хасановна на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Уфы.
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