В Уфе за девять месяцев увеличилась рождаемость

Кристина ДЕЙНЕКО

Всего в столице Башкирии родилось около 14 тысяч детей.

В Уфе за девять месяцев родилось порядка 14 тысяч детей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Смертность в Уфе снизилась на 2,6%.

Сейчас естественный прирост населения составляет почти 4 500 человек, сообщил заместитель главы городской администрации Ильдар Хасановна на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Уфы.