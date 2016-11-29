Журналисты выяснили реальную плату за детский сад в Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

Она ниже чем во многих других российских регионах.

Фото: kursktv.ru

В среднем в Башкирии родители платят за посещение ребёнком детского сада по 2,2 тысяч рублей в месяц, к таким выводам пришли журналисты информационной службы Общественного телевидения России (ОТР), после того как провели среди своих зрителей тематический опрос.

Журналисты опросили жителей большинства регионов страны, и Башкирия оказалась в числе регионов с самыми доступными ценами на дошкольное образование. Самыми дорогими признаны детские сады в Республике Саха там родители вынуждены платить по 6,7 тысяч рублей. Ну а самые дешёвые услуги воспитателей — в Хунзанском районе Дагестана, там с родителей берут всего 300 рублей.

Стоит учитывать, что предоставленные данные могут отличаться от официальных данных озвучиваемых руководством регионов и были собраны так сказать «из первых уст».

Напомним, после изменений, внесённых в федеральный закон «Об образовании», регионы сами устанавливают уровень платы за детский сад. В Башкирии постановление было принято в апреле, и в зависимости от района стоимость услуг различается - от 970 до 2,4 тысячи рублей. Ранее с родителей разрешалось брать не более 20 процентов от полной стоимости содержания ребёнка, а с многодетных – 10 процентов, сейчас это требование не действует.