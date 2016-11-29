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Ялалов -коммунальщикам: Если не отработаем качественно, город превратится в каток// 29.11.2016
Столичный мэр поручил городским службам провести очистку территорий Уфы от снежной жижи
Фото: Наталья Кузнецова
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке предупредил городские службы о предстоящих в ближайшие дни морозах. В связи с этим он поручил провести качественную очистку городских территорий.
- Погода продолжает нас испытывать, - отметил Ялалов. - Если не отработаем сегодняшний - завтрашний день, можно получить массовый каток.
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