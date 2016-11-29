Ирек Ялалов: в Уфе каждый год по 10-12 случаев карстовых провалов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации прокомментировал случай с ушедшей под землю машиной на Интернациональной

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов прокомментировал резонансный случай с ушедшей под землю машиной на улице Интернациональной. По его словам, карстовые провалы в городе происходят постоянно..

- Каждый год у нас 10-12 случаев карствовых провалов, - сообщил Ялалов. - Слава Богу, все они происходили не в жилых зонах. Это первый такой случай.

В образовавшийся на Интернациональной карстовый провал, как уточнил Ялалов, было залито около 400 кубометров глины. Он также поручил исследовать территорию вокруг этого места в радиусе 300 метров, а кроме того - написать памятку для горожан о том, как себя вести в таких случаях.

- Все эти люди, которые там стояли и смотрели, подвергались серьезной опасности, ведь прогнозировать карстовый процесс невозможно, - отметил он.

Карта карстовых провалов в Уфе, как ранее сообщала Медиакорсеть, будет актуализирована. Сегодня Ялалов уточнил, что это работа будет проведена в течение двух лет.