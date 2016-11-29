29 ноября, вторник
СЕГО ДНЯ

Ирек Ялалов: в Уфе каждый год по 10-12 случаев карстовых провалов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 29.11.2016
Глава администрации прокомментировал случай с ушедшей под землю машиной на Интернациональной

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов прокомментировал резонансный случай с ушедшей под землю машиной на улице Интернациональной. По его словам, карстовые провалы в городе происходят постоянно..
- Каждый год у нас 10-12 случаев карствовых провалов, - сообщил Ялалов. - Слава Богу, все они происходили не в жилых зонах. Это первый такой случай.
В образовавшийся на Интернациональной карстовый провал, как уточнил Ялалов, было залито около 400 кубометров глины. Он также поручил исследовать территорию вокруг этого места в радиусе 300 метров, а кроме того - написать памятку для горожан о том, как себя вести в таких случаях.
- Все эти люди, которые там стояли и смотрели, подвергались серьезной опасности, ведь прогнозировать карстовый процесс невозможно, - отметил он.
Карта карстовых провалов в Уфе, как ранее сообщала Медиакорсеть, будет актуализирована. Сегодня Ялалов уточнил, что это работа будет проведена в течение двух лет.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

29.11.2016
Ялалов -коммунальщикам: Если не отработаем качественно, город превратится в каток
Столичный мэр поручил городским службам провести очистку территорий Уфы от снежной жижи

28.11.2016
В Уфе обновят карту карстовых провалов
Такое решение власти приняли после того, как на ул. Интернациональной машина ушла под землю.

28.11.2016
В Уфе послезавтра пройдут публичные слушания по городскому бюджету
Внести свои предложения по его формировании может каждый желающий.

28.11.2016
Путин уволил чиновников, нарушивших его запрет и вступивших в РАН
Владимир Путин подписал указы об увольнении незаменимых ученых Российской академии наук.

28.11.2016
Жителей Башкирии просят присоединиться к акции «Щедрый вторник»
Она пройдет завтра, 29 ноября, во Всемирный день благотворительности.

28.11.2016
В Уфе за выходные вывезено более 20 тысяч кубометров снега
В администрации отмечают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

28.11.2016
У православных Башкирии начался Рождественский пост
Он продлится до седьмого января нового года

27.11.2016
Страшная авария в Башкирии: столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина
ДТП произошло примерно в семи километрах от Толбазов.

27.11.2016
В аэропорту Уфы совершил экстренную посадку Boeing 737
Пассажирский самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за неблагоприятной погоды.

27.11.2016
В Уфе власти в День матери подчеркнули, что делают для женщин все
С официальным поздравлением обратились Ирек Ялалов и Валерий Трофимов.

27.11.2016
В северной части Уфы около 40 домов остались без света
По предварительной информации произошли неполадки в работе районной подстанции.

26.11.2016
Ильяса Мунирова назначили вице-премьером правительства Башкирии
Главный дорожник республики получил повышение

26.11.2016
Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов
Прощание состоится завтра, 27 ноября с 10 до 12 часов.

25.11.2016
В Уфе полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем
Пассажиры в автомобиле также были пьяны.

25.11.2016
Прогрессоры 24: Готовой формулы нет
Мы продолжаем рассказывать о героях нашего времени.

25.11.2016
Прогрессоры 24: "Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале"
Татуировщица Женя возвращает жертвам насилия контроль над телом

25.11.2016
Прогрессоры 24: Илона Раздумина: «Самое сложное в моей работе — считать»
В Уфу начало поступать оборудование для банка грудного донороского молока

25.11.2016
Прогрессоры 24: Журналист устал писать про убийства и начал спасать жизни
В Уфе благодаря прогрессору появится «Банк донорского грудного молока»

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Сипайлово земля "ушла из - под ног"

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"