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Ирек Ялалов утвердил тарифы на новые услуги по захоронению// 29.09.2016
Они будут предоставляться сверх гарантированного перечня услуг.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о новых тарифах для муниципального комбината специализированного обслуживания. Они установлены для двух видов услуг.
Как следует из документа, эксгумация и перезахоронение останков (без услуг автотранспорта – прим.ред.) теперь будет стоит более 15 тысяч рублей. За кремацию тела с выездом агента в другой город придется заплатить пять тысяч рублей.
Напомним, несколько месяцев назад прокуратура обязала город обеспечивать бесплатное захоронение граждан. Услуги, по которым установлены новые тарифы, в гарантированный перечень услуг не входят.
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