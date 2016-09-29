Ирек Ялалов утвердил тарифы на новые услуги по захоронению

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они будут предоставляться сверх гарантированного перечня услуг.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о новых тарифах для муниципального комбината специализированного обслуживания. Они установлены для двух видов услуг.

Как следует из документа, эксгумация и перезахоронение останков (без услуг автотранспорта – прим.ред.) теперь будет стоит более 15 тысяч рублей. За кремацию тела с выездом агента в другой город придется заплатить пять тысяч рублей.

Напомним, несколько месяцев назад прокуратура обязала город обеспечивать бесплатное захоронение граждан. Услуги, по которым установлены новые тарифы, в гарантированный перечень услуг не входят.