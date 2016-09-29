Минстрой России дал высокую оценку городскому хозяйству Уфы

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ведомство отметило систему обращения с опасными отходами.

Минстрой России положительно оценил систему модернизации обращения с отходами Уфы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В Уфе установили контейнеры-экобоксы для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, приборов и батареек, - приводит пресс-служба слова замминистра Андрея Чибиса в интервью «Строительной газете». - Все их содержимое затем отправляется на безопасную переработку. Этот опыт очень интересен и может быть использован на территории всей страны.