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Минстрой России дал высокую оценку городскому хозяйству Уфы// 29.09.2016
Ведомство отметило систему обращения с опасными отходами.
Минстрой России положительно оценил систему модернизации обращения с отходами Уфы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В Уфе установили контейнеры-экобоксы для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, приборов и батареек, - приводит пресс-служба слова замминистра Андрея Чибиса в интервью «Строительной газете». - Все их содержимое затем отправляется на безопасную переработку. Этот опыт очень интересен и может быть использован на территории всей страны.
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