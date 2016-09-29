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В Башкирии общественники провели мониторинг сайтов местных судов// 29.09.2016
Работу судов оценили по двенадцати критериям
Фото: Наталья Кузнецова
Региональный общественный фонд "Международный стандарт" подвел итоги мониторинга информационной открытости судов регионе. Информацию озвучила сегодня его руководитель Наталья Караваева на конференции по общественному мониторингу судебных решений в Уфе.
За полтора года активисты оценили работу сайтов 50-ти городских и районных судов, и столки же мировых. Исследование проводилось по 12-ти критериям. Среди них: информационная открытость, биография и квалификация судей, доступность и полнота судебных актов, формы жалоб и заявлений, описание порядка проведения аудио, фото и видеосъёмки.
Самые лучшие показатели оказались у Ленинского района Уфы: на его сайте представлена информация по всем 12-ти критериям. На втором и третьем местах - Караидельский и Сибайский районные суды, где есть информация по 11-ти показателям. Аутсайдеры списка - Стерлибашевский и Благоварский районные суды.
- Нельзя сказать, что если сайт соответствует всем 12-ти критериям, то там есть все что нужно, - подчеркнула Караваева. - Мы исходили из того, есть ли хоть какая-то информация или нет. По полноте - разброс очень большой. Так, например, средний процент опубликования актов для федеральных судов составляет 90 процентов, для мировых - 22 процента.
Общественники пришли к выводу, что по информационной открытости суды не соответствуют требованиям, установленным законом.
- В целом суды достаточно сильно изменились за последние годы , - резюмировала Караваева. - Другое дело, что подход часто очень формальный. Разделы, например, по противодействию коррупции есть, а заполняемости нет.
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