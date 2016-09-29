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Когда мы вместе - лейкемия не страшна!// 29.09.2016
Уфимцев просят помочь маленькому земляку
Фото: Личный архив семьи Карачуриных
Месяц назад 11-летнему Амиру Карачурину поставили диагноз - лейкемия, это когда костный мозг мутирует в раковые клетки, падает уровень лейкоцитов в крови и резко снижается иммунитет. Амир сейчас он находится в московской больнице в стерильном боксе, куда пускают только врачей, ведь даже самая безобидная бактерия может стать очень опасной.
Говорить, что врачи бессильны нельзя, потому что сначала уфимские, а затем и московские специалисты сделали всё что могли, но болезнь прогрессирует. Амиру готовы помочь в Германии, подобрать донора и сделать пересадку клеток костного мозга.
Такая операция даст мальчику большие шансы на выздоровление, и он сможет вернуться в родную школу, гулять с одноклассниками и дёргать за косички девочек. Но лечение в Германии стоит денег, а их у семьи Карачуриных нет. Но мы с вами можем помочь им собрать нужную сумму, по крупице, по рублю или копейке, и помочь мальчику.
Родственники просят всех неравнодушных помочь им вылечить сына. Важна любая помощь, каждый перечисленный рубль - это важный вклад в здоровье Амира Карачурина.
Счёт на который можно сделать перевод – 4276 0600 2225 0719
(Карта Сбербанка РФ оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича).
Страница на которой вы можете задать интересующие вас вопросы здоровье Амира Карачурина: https://vk.com/amirych
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