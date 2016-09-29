Когда мы вместе - лейкемия не страшна!

Уфимцев просят помочь маленькому земляку

Фото: Личный архив семьи Карачуриных

Месяц назад 11-летнему Амиру Карачурину поставили диагноз - лейкемия, это когда костный мозг мутирует в раковые клетки, падает уровень лейкоцитов в крови и резко снижается иммунитет. Амир сейчас он находится в московской больнице в стерильном боксе, куда пускают только врачей, ведь даже самая безобидная бактерия может стать очень опасной.

Говорить, что врачи бессильны нельзя, потому что сначала уфимские, а затем и московские специалисты сделали всё что могли, но болезнь прогрессирует. Амиру готовы помочь в Германии, подобрать донора и сделать пересадку клеток костного мозга.

Такая операция даст мальчику большие шансы на выздоровление, и он сможет вернуться в родную школу, гулять с одноклассниками и дёргать за косички девочек. Но лечение в Германии стоит денег, а их у семьи Карачуриных нет. Но мы с вами можем помочь им собрать нужную сумму, по крупице, по рублю или копейке, и помочь мальчику.

Родственники просят всех неравнодушных помочь им вылечить сына. Важна любая помощь, каждый перечисленный рубль - это важный вклад в здоровье Амира Карачурина.

Счёт на который можно сделать перевод – 4276 0600 2225 0719

(Карта Сбербанка РФ оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича).



Контакты семьи Карачуриных:

Старший брат – Карачурин Ринат – 8-914-756-95-73

Средний брат – Карачурин Арслан – 8-987-626-78-89

Мама - Карачурина Альфира – 8-917-049-48-68

Папа - Карачурин Азат – 8-917-410-79-87

Страница на которой вы можете задать интересующие вас вопросы здоровье Амира Карачурина: https://vk.com/amirych