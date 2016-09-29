|
29 сентября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Стало известно, когда восстановят памятник на уфимском кинотеатре "Победа"// 29.09.2016
Напомним, после реконструкции объекта скульптуру "Воин-освободитель, рабочий и колхозница" сняли, но на место её так и не вернули.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Кинотеатр "Победа" для жителей микрорайона Черниковка своеобразная достопримечательность. Коренные жители прекрасно помнят, как в годы своей юности они ходили именно в "Победу" и смотрели самые ярки картины советского периода. Также они и прекрасно помнят и памятник, который был на крыше здания. До 90-х годов прошлого века портик фасада кинотеатра украшала композиция "Воин-освободитель, рабочий и колхозница", после реконструкции скульптуру убрали, но на место не поставили.
Историческое здание кинотеатра "Победа" арендует сеть "Планета Кино", компания взялась восстановить разрушенное здание еще в 2000 году. Сейчас кинотеатр в полном порядке, аскульптура, по словам представителей холдинга, угрожала безопасности посетителей. Памятник со временем пришёл в плачевное состояние, в его бетонных стенках образовались многочисленные трещины, что привело к коррозии арматуры, которая к середине 1990-х годов уже полностью проржавела.
Сейчас стало известно, вернут "Воина-освободителя, рабочего и колхозницу" на место или нет.
На данный момент скульпторы восстанавливают памятник. На место его обещают вернуть ко Дню республики, 11 октября.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
26.04.2015 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе решили вернуть на крышу кинотеатра «Победа» скульптурную композицию
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.09.2016 // ПЕРСОНА
Экс-премьер Раиль Сарбаев: «Мне стыдно за такую власть в родном Башкортостане!»
29.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет с омским «Авангардом»
29.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Стало известно, где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки
29.09.2016 // ПЕРСОНА
Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!
28.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе проходит кастинг на перформанс по роману "Мастер и Маргарита"
28.09.2016 // СПОРТ
Рустэм Хамитов обещал запустить Паралимпийский центр к 2019 году
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте