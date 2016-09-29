Кристина ДЕЙНЕКО

Напомним, после реконструкции объекта скульптуру "Воин-освободитель, рабочий и колхозница" сняли, но на место её так и не вернули.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Кинотеатр "Победа" для жителей микрорайона Черниковка своеобразная достопримечательность. Коренные жители прекрасно помнят, как в годы своей юности они ходили именно в "Победу" и смотрели самые ярки картины советского периода. Также они и прекрасно помнят и памятник, который был на крыше здания. До 90-х годов прошлого века портик фасада кинотеатра украшала композиция "Воин-освободитель, рабочий и колхозница", после реконструкции скульптуру убрали, но на место не поставили.

Историческое здание кинотеатра "Победа" арендует сеть "Планета Кино", компания взялась восстановить разрушенное здание еще в 2000 году. Сейчас кинотеатр в полном порядке, аскульптура, по словам представителей холдинга, угрожала безопасности посетителей. Памятник со временем пришёл в плачевное состояние, в его бетонных стенках образовались многочисленные трещины, что привело к коррозии арматуры, которая к середине 1990-х годов уже полностью проржавела.

Сейчас стало известно, вернут "Воина-освободителя, рабочего и колхозницу" на место или нет.

- Вся улица Первомайская подлежит реконструкции, мы работы уже начали. Было очень много обращений, куда делать статуя, которая на кинотеатре "Победа", - говорит первый зам. главы Калининского района Алик Велиев. - Мы нашли фотографии, схемы и чертежи и решили восстановить скульптуру. Мы нашли спонсоров, которые согласились с нами.

На данный момент скульпторы восстанавливают памятник. На место его обещают вернуть ко Дню республики, 11 октября.