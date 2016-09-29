В Башкирии судебные приставы взыскали с «черных лесорубов» 10 миллионов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Еще 7,5 миллионов удержат из зарплаты работников организаций, нарушивших лесное законодательство.

Судебным приставам Башкирии поступило 449 производств на 44,6 миллионов рублей по нарушениям в сфере лесного законодательства. Такие данные приводит пресс-служба УФССП по республике по итогам восьми месяцев работы этого года.

— Всего за указанный период судебные приставы республики окончили и прекратили исполнительные производства на сумму более 7,6 миллиона рублей, — говорится в сообщении ведомства. — И частично взыскали 2,4 миллиона рублей по неоконченным исполнительным производствам. Также для удержания задолженности из заработной платы должника в организации были направлены копии исполнительных документов на сумму 7,5 миллиона.