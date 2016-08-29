Фотофакт: В Уфе эвакуировали пациентов инфекционной больницы

Константин КЛИМОВ

Сигнал об эвакуации поступил сегодня около полудня.

Фото: Вконтакте

В социальных сетях появились фотографии пациентов инфекционной клинической больницы № 4 в городе Уфе, которых выгнали на улицу. Как пишут очевидцы, в одном из корпусов сработала пожарная сигнализация.

В приёмной главрача об эвакуации говорить отказались, и попросили перезвонить после обеда.