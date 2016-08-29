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Фотофакт: В Уфе эвакуировали пациентов инфекционной больницы// 29.08.2016
Сигнал об эвакуации поступил сегодня около полудня.
Фото: Вконтакте
В социальных сетях появились фотографии пациентов инфекционной клинической больницы № 4 в городе Уфе, которых выгнали на улицу. Как пишут очевидцы, в одном из корпусов сработала пожарная сигнализация.
В приёмной главрача об эвакуации говорить отказались, и попросили перезвонить после обеда.
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