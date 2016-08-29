В Башкирию пришли дожди и холодные ночи

Кристина ДЕЙНЕКО

Аномальная жара ушла, как будто ее и не было.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 29 августа, в Уфе люди вышли на улицу в куртках, ветер и прохладная погода наконец пришли в Башкирию.

Сейчас на улице +14 градусов выше ноля, днем температура воздуха может прогреться до +19, ветер западный 5 м/с, сообщает интернет портал "Яндекс-погода".

Ночью, на этой неделе, температура воздуха будет прохладная. 29 августа вечером и после полуночи столбик термометра опустится до +9 градусов.

Правда, синоптики обещают, что уже 1 сентября ожидается небольшое потепление. Оно продлится максимум до воскресенья. Эксперты прогнозируют кратковременные дожди с грозами, особенно в выходные дни.