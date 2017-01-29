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В Башкирии устанавливают причины гибели мальчика под снежной глыбой

Разиф АБДУЛЛИН // 29.01.2017
13-летний подросток погиб вечером 28 января.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мальчика в результате схода снега с крыши водонапорной башни в  деревне Дубки Уфимского района, сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.

- Предварительно установлено, что вечером 28 января 2017 года несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней, - сообщили в следкоме. -  На 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега.     

Теперь следователи  устанавливают  все обстоятельства произошедшего,  причины смерти ребенка. Предстоит также  определить кому  принадлежит  башня, откуда упал снег, и людей, ответственных за очистку крыши от снега и льда. 

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