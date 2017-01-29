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В Башкирии устанавливают причины гибели мальчика под снежной глыбой// 29.01.2017
13-летний подросток погиб вечером 28 января.
Фото: Кристина Дейнеко
Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мальчика в результате схода снега с крыши водонапорной башни в деревне Дубки Уфимского района, сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.
- Предварительно установлено, что вечером 28 января 2017 года несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней, - сообщили в следкоме. - На 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега.
Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины смерти ребенка. Предстоит также определить кому принадлежит башня, откуда упал снег, и людей, ответственных за очистку крыши от снега и льда.
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В Башкирии погиб подросток под снежной глыбой – СМИ
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