В Башкирии устанавливают причины гибели мальчика под снежной глыбой

Разиф АБДУЛЛИН

13-летний подросток погиб вечером 28 января.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мальчика в результате схода снега с крыши водонапорной башни в деревне Дубки Уфимского района, сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.

- Предварительно установлено, что вечером 28 января 2017 года несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней, - сообщили в следкоме. - На 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины смерти ребенка. Предстоит также определить кому принадлежит башня, откуда упал снег, и людей, ответственных за очистку крыши от снега и льда.