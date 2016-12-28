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С 1 января изменится порядок посещения национального парка «Башкирия»// 28.12.2016
Посетители будут вносить одну сумму за несколько маршрутов.
Фото: Кристина Дейнеко
С 1 января 2017 года меняется порядок посещения национального парка «Башкирия». Если раньше за вход посетители платили 20 рублей и отдельно за туристические маршруты, то теперь цена будет единой. Оно составит 100 рублей.
- Мы объединили ряд туристических маршрутов, включая акваторию Нугушского водохранилища, три смотровые площадки, деревню Иргизлы и другие, - рассказал Медиакорсети заместитель директора парка Александр Кузнецов. – Так посетителям будет значительно удобнее.
Для местных жителей 14-ти населенных пунктов, расположенных около парка, посещение будет бесплатным. Это села и деревни Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского районов. Также льгота действует для детей до 12-ти лет, инвалидов I и II групп, героев России и Советского Союза, сотрудников природоохранных госучреждений и их близких родственников, а также спонсоров и волонтеров.
Инвалиды III группы, пенсионеры, ветераны, многодетные родители получат скидку 50 процентов. Это правило касается также групп школьников старше 12-ти лет и студентов, которые приедут в парк на экскурсии.
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