30 декабря, пятница
СЕГО ДНЯ

С 1 января изменится порядок посещения национального парка «Башкирия»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.12.2016
Посетители будут вносить одну сумму за несколько маршрутов.

Фото: Кристина Дейнеко

С 1 января 2017 года меняется порядок посещения национального парка «Башкирия». Если раньше за вход посетители платили 20 рублей и отдельно за туристические маршруты, то теперь цена будет единой. Оно составит 100 рублей.

- Мы объединили ряд туристических маршрутов, включая акваторию Нугушского водохранилища, три смотровые площадки, деревню Иргизлы и другие, - рассказал Медиакорсети заместитель директора парка Александр Кузнецов. – Так посетителям будет значительно удобнее.

Для местных жителей 14-ти населенных пунктов, расположенных около парка, посещение будет бесплатным. Это села и деревни Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского районов. Также льгота действует для детей до 12-ти лет, инвалидов I и II групп, героев России и Советского Союза, сотрудников природоохранных госучреждений и их близких родственников, а также спонсоров и волонтеров.

Инвалиды III группы, пенсионеры, ветераны, многодетные родители получат скидку 50 процентов. Это правило касается также групп школьников старше 12-ти лет и студентов, которые приедут в парк на экскурсии.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

29.12.2016
Клименко: Россию могут отключить от мирового интернета
Советник прокомментировал проект закона о регулировании рунета.

29.12.2016
Горсовет Уфы изменил положение о Молодежной общественной палате
Поправки направлены на упрощение процедуры отбора кандидатов.

29.12.2016
У главы администрации Уфы Ирека Ялалова умер отец
В связи с этим он не смог принять участие в заседании горсовета.

28.12.2016
В Уфе в новогоднюю ночь не будет праздничного фейерверка
На площади им. Ленина пройдет традиционная праздничная программа.

28.12.2016
В Башкирии ввели в эксплуатацию подстанцию «Гвардейская»
В ее строительство вложено 737,5 миллионов.

28.12.2016
Башкирия до конца года поставит первые вертолеты в Китай
Об этом стало известно во время встречи Рустэма Хамитова с генеральным директором «Вертолетов России» Александром Михеевым

28.12.2016
В Уфе на набережной реки Белой на год закроют движение автотранспорта
Это связано с проведением строительных работ.

28.12.2016
Стало известно, какая погода будет в Уфе в новогоднюю ночь
Росгидромет опубликовал свой прогноз

28.12.2016
В Уфе нашлись трое пропавших малышей
Ребята ухали в гости к друзьям и пропали.

27.12.2016
Ирек Ялалов озвучил краткие итоги развития Уфы в уходящем году
По его словам, позитивные тенденции удалось сохранить во всем отраслях.

27.12.2016
Администрация Уфы: большинство жителей довольны, как меняется город
Мэрия озвучила данные социологических опросов, которые проводились в течение года.

27.12.2016
Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым
Протяженность газопровода составляет 359 км.

27.12.2016
Ялалов о сносе дома Кочкиных: Не надо искать варваров, мнимых врагов
Глава администрации Уфы раскритиковал журналистов и еще раз заверил, что фасад снесенного здания будет восстановлен.

27.12.2016
Мэрия Уфы пообещала расселить дом, жители которого снялись в музыкальном клипе-петиции
Но сделать это должен будет застройщик, которого пока нет.

27.12.2016
Дом Кочкина обещают восстановить на новом фундаменте
Администрация Уфы сообщила о достигнутых договоренностях с застройщиком.

27.12.2016
В Уфе в пожаре погибла женщина
Несчастный случай произошел сегодня на улице Комсомольской.

26.12.2016
Дети из Башкирии побывали на «кремлевской» елке
112 юных жителей Башкирии получили подарки из рук главного Деда Мороза

26.12.2016
Роспотребнадзор запретил в России продажу спиртосодержащей продукции
Запрет распространяется на спиртосодержащую продукцию бытового назначения.
  
ФОТОФАКТ
В Уфе открылся ледовый городок на площади имени Ленина

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"