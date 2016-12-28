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В Уфе в новогоднюю ночь не будет праздничного фейерверка// 28.12.2016
На площади им. Ленина пройдет традиционная праздничная программа.
В этом году на площади им. Ленина в новогоднюю ночь не будет праздничного фейерверка. Об этом Медиакорсети сообщили в пресс-службе администрации города.
- Праздничная программа, конечно, будет как обычно, - уточнили в пресс-службе. - Она пройдет с 22.00 31 декабря до двух часов ночи 1 января.
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