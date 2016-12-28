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В Башкирии ввели в эксплуатацию подстанцию «Гвардейская»

Ольга КОРЗИК // 28.12.2016
В ее строительство вложено 737,5 миллионов.

Сегодня, 28 декабря, в Уфимском районе Башкирии введена в эксплуатацию подстанция 220 кВ «Гвардейская», сообщила пресс-служба АО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК», входит в АФК «Система»).

Строительство подстанции началось в октябре 2015 года. Инвестиции в ее строительство составили 737,5 млн руб. Генподрядчиком стало ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочка АО «БЭСК»).

В пресс-службе компании отмечают, что новая подстанция станет частью системы узловых подстанций 220 кВ г. Уфы. Это обеспечит оптимальную топологию сетевой инфраструктуры и высокую надежность энергоснабжения потребителей.

Трансформаторная мощность подстанции составляет 250 МВА. Этого удалось достигнуть с помощью двух силовых автотрансформаторов 220/110/10 кВ по 125 МВА. На данном объекте установлено два два современных колонковых элегазовых выключателя 220 кВ, восемь разъединителей 220 кВ, система телемеханики, включающая оптико-волоконную связь для контроля сигнализации и работы оборудования, панели защиты, система видеонаблюдения и комплекс регистрации аварийных событий. Кроме этого подстанция оснащена новейшими современными микропроцессорными устройствами РЗА. Также построено 30 км оптико-волоконной связи для качественной передачи технологической информации.

На территории подстанции отведена площадка под ОРУ 110 кВ, с помощью которой планируется увеличить надежность энергоснабжения потребителей, подключенных к ПС «Гвардейская».

Кроме этого, построено 8 километров высоковольтной линии электропередачи 220 кВ, которая представляет собой шлейфовый заход от ВЛ 220 кВ «Уфимская – Уфа-Южная».

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