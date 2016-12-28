Башкирия до конца года поставит первые вертолеты в Китай

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом стало известно во время встречи Рустэма Хамитова с генеральным директором «Вертолетов России» Александром Михеевым

Фото: пресс-службы главы Башкирии

До конца 2016 года Кумертауский вертолетный завод поставит первую партию многоцелевых Ка-32А11ВС Китаю по контракту, подписанному в 2015 году. Об этом во время встречи главы Башкирии с генеральным директором генеральным директором АО «Вертолеты России» Александром Михеевым рассказал управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) Юрий Пустовгаров.

По словам Александра Михеева, 2016 год КумАПП завершил с хорошими результатами: выполнил все задания по гособоронзаказу и ряд контрактов в полном объёме, а также изготовил вертолёт новой модификации.

– Хочу особо подчеркнуть, что КумАПП выступило организатором восстановления производства нового типа противолодочного вертолёта Ка-27М. В 2016 году предприятие выполнило контракт по его глубокой модернизации, а также отремонтировало партию вертолётов Ка-29. Кроме того, КумАПП продолжает осваивать изготовление новой техники, – сообщил руководитель холдинга. – В этом году на предприятии был выпущен первый лёгкий вертолёт Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолёту для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолёта большой потенциал.

По мнению главы республики, завод вышел на траекторию роста

- Это уже третье предприятие в Башкортостане после УМПО и УАПО, получившее новый импульс благодаря скоординированным действиям республики и холдингов, – отметил Рустэм Хамитов.