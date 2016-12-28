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Башкирия до конца года поставит первые вертолеты в Китай// 28.12.2016
Об этом стало известно во время встречи Рустэма Хамитова с генеральным директором «Вертолетов России» Александром Михеевым
Фото: пресс-службы главы Башкирии
До конца 2016 года Кумертауский вертолетный завод поставит первую партию многоцелевых Ка-32А11ВС Китаю по контракту, подписанному в 2015 году. Об этом во время встречи главы Башкирии с генеральным директором генеральным директором АО «Вертолеты России» Александром Михеевым рассказал управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) Юрий Пустовгаров.
По словам Александра Михеева, 2016 год КумАПП завершил с хорошими результатами: выполнил все задания по гособоронзаказу и ряд контрактов в полном объёме, а также изготовил вертолёт новой модификации.
По мнению главы республики, завод вышел на траекторию роста
- Это уже третье предприятие в Башкортостане после УМПО и УАПО, получившее новый импульс благодаря скоординированным действиям республики и холдингов, – отметил Рустэм Хамитов.
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