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В Уфе обновят карту карстовых провалов// 28.11.2016
Такое решение власти приняли после того, как на ул. Интернациональной машина ушла под землю.
Фото: ufacity.info
Карту карстовых провалов на территории Уфы необходимо обновиить. Такое решение городские власти приняли после резонансного ЧП с ушедшей под землю машиной на ул. Интернациональной.
Имеющаяся на данный момент карта была составлена более 20-ти лет назад, уточнили в пресс-службе. На ней отмечены карстовые воронки и провалы, территории вокруг них, также недостаточно устойчивые для строительства, а также безопасные площадки, расположенные за пределами карстовых полей.
В какие сроки, будет составлена новая карта, в мэрии не уточняют.
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