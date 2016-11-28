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СЕГО ДНЯ

В Уфе обновят карту карстовых провалов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.11.2016
Такое решение власти приняли после того, как на ул. Интернациональной машина ушла под землю.

Фото: ufacity.info

Карту карстовых провалов на территории Уфы необходимо обновиить. Такое решение городские власти приняли после резонансного ЧП с ушедшей под землю машиной на ул. Интернациональной.

 Имеющаяся на данный момент карта была составлена более 20-ти лет назад, уточнили в пресс-службе. На ней отмечены карстовые воронки и провалы, территории вокруг них, также недостаточно устойчивые для строительства, а также безопасные площадки, расположенные за пределами карстовых полей.

В какие сроки, будет составлена новая карта, в мэрии не уточняют.

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