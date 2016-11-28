В Уфе послезавтра пройдут публичные слушания по городскому бюджету

Наталья КУЗНЕЦОВА

Внести свои предложения по его формировании может каждый желающий.

Фото: Кристина Дейнеко

Послезавтра, 30 ноябряв Городском дворце культуры пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Начало в три часа дня.

Решение о проведении слушаний было принято на последнем заседании горсовета, 16 ноября.Тогда же был назначен состав комиссии по проведению слушаний. В неё вошли депутаты Павел Васильев, Вячеслав Рябов, Тимофей Вохмин, Айдар Зубаиров, замглавы администрации Уфы Илгиз Насыртдинов и председатель ревизионной комиссии Уфы Олия Порсева.

— Проект бюджета города на предстоящий год был опубликован на официальном сайте городского совета и в газете «Вечерняя Уфа» 17 ноября, – уточнили в пресс-службе горсовета. – После этого в течение 10 дней в городском совете принимались письменные предложения жителей города по формированию бюджета.

Согласно проекту, на сегодня доходы городского бюджета запланированы в объеме 23,95 миллиарда рублей, а расходы — 26,9 миллиарда.