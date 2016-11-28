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28 ноября, понедельник
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Путин уволил чиновников, нарушивших его запрет и вступивших в РАН// 28.11.2016
Владимир Путин подписал указы об увольнении незаменимых ученых Российской академии наук.
23 ноября на заседании совета по науке и образованию Владимир Путин жёстко раскритиковал главу РАН Владимира Фортова, за то, что в этом году список академиков и членкоров РАН пополнили государственные чиновники. Тогда президент страны пообещал позволить чиновникам заниматься наукой, освободив их от госслужбы.
Сегодня на сайте Кремля появилось сообщение о подписании указов об увольнении высокопоставленных государственных служащих, чьи фамилии фигурировали в списке академиков РАН.
Своих должностей лишились: Начальник следственного департамента МВД Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун и начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко.
Федеральные СМИ предположили, что список уволенных скорее всего пополнится.
Ранее мы сообщали, что одним из уволенных чиновников может оказаться замминистра образования Алексей Лопатин, который был избран академиком РАН через месяц после назначения на должность замминистра в сентябре этого года.
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